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На Кубани похоронили погибшего в Сирии контрактника
7.2.2019 19:49
Фото: primedia.co.za
На территории Сирии погиб российский контрактник, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Тихорецкого района Краснодарского края, где в прошлом проживал покойный. Как стало известно, военнослужащий был смертельно ранен во время выполнения боевого задания.
Обстоятельства, при которых погиб 24-летний Максим Плетнев, пока не уточняются. Известно лишь, что это произошло в последний день января этого года, когда контрактник выполнял боевое задание.
По данным местной администрации, Плетнев был похоронен на кладбище в Тихорецком районе Кубани в минувший понедельник, 4 февраля. Среди тех, кто присутствовал на траурной церемонии, были представители командования бригады, где погибший проходил службу, а также боевые товарищи покойного.
Уточняется, что службу в вооруженных силах РФ Максим Плетнев проходил с 2012 года.
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