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В Бразилии до 150 человек возросло число жертв прорыва дамбы
7.2.2019 12:03
Фото: obuzz.ru
До 150 человек увеличилось число погибших в Бразилии, где в конце января прорвало дамбу.
Как передает ТАСС, пропавшими без вести на сегодняшний день продолжают считаться более 180 жителей штата Минас-Жерайс.
К настоящему времени опознаны 134 погибших, заявили представители регионального управления гражданской обороны. В районе происшествия продолжается поисковая операция.
ЧП случилось 25 января, когда прорвало дамбу, сдерживавшую воду с отходами металлургических предприятий. В результате на административную территорию компании Vale и жилой сектор обрушились грязевые потоки.
Поисково-спасательные мероприятия, незамедлительно развернутые на месте происшествия, вскоре пришлось приостановить, так как возникла угроза прорыва еще одной дамбы, которая находится в том же регионе. После того, как был проведен тщательный осмотр объекта, сотрудники экстренных служб возобновили свою деятельность.
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