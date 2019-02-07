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В иркутском Черемхове в ходе ночной ссоры у ресторана застрелен мужчина
7.2.2019 11:44
Фото: vse.media
Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины.
Как передают региональные СМИ, тридцатилетний житель города Черехово был застрелен около ресторана.
Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону сообщается, что преступление было совершено в ночь на минувшую среду, 6 февраля, около ресторана "Пекин". В ходе начатого расследования установлено, что возле указанного заведения повздорили несколько мужчин из двух компаний.
В ходе перепалки один из участников инцидента достал оружие и смертельно ранил тридцатилетнего мужчину. Пострадавший был сразу же доставлен в медицинское учреждение, но врачи оказались бессильны. Спустя некоторое время пациент умер.
По версии следствия, в причастности к преступлению подозреваются несколько жителей Черемхово. Сотрудники уголовного розыска сейчас устанавливают их личность.
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