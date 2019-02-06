Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Стамбуле продолжается поисковая операция на месте обрушения 8-этажного дома

09:39

Фото: planet-today.ru



В Стамбуле до трех человек возросло число жертв обрушения восьмиэтажного здания, передает РИА Новости.



Как сообщил губернатор города Али Ерликайя, ранения в результате ЧП получили не менее двенадцати человек.



Ранее местные власти подтвердили информацию о гибели двух погибших и шести раненых.



Поисково-спасательная операция на месте ЧП активно продолжается. Сколько людей могут оставаться под завалами рухнувшего в стамбульском районе Картал здания, пока не уточняется. Известно лишь, что в общей сложности в этом 14-квартирном доме было зарегистрировано сорок три человека.



Ранее губернатор Стамбула Али Ерликайя, выступив перед журналистами, заявил о том, что дом построили в 1992 году. Позже были незаконно возведены еще три этажа. При этом Ерликайя обратился к жителям близлежащих домов соблюдать тишину, чтобы обеспечить спасателям возможность эффективно работать.



Автор: Злата Богатова

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