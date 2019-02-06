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В Эквадоре убит россиянин, оказавший сопротивление уличным грабителям
00:13
Фото: qip.ru
В столице Эквадора Кито убит российский турист, передает РИА Новости со ссылкой на представителей консульского отдела посольства РФ в этом латиноамериканском государстве.
В дипмиссии сообщили, что "погибшего звали Алексей Домбровский".
Мужчина скончался в больнице, куда был доставлен с ножевыми ранениями. ЧП случилось вечером минувшего понедельника, 4 февраля, в восточной части эквадорской столицы. Алексей Домбровский и его спутница находились на территории квартала Итчимбия, когда их пытались ограбить.
Четверо злоумышленников, окружив пару, намеревались отобрать у иностранцев личные вещи. После того, как россиянин начал оказывать нападавшим сопротивление, один из преступников несколько раз ударил его ножом. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, однако повреждения оказались слишком серьезными. Несмотря на все усилия, врачи не сумели спасти россиянина.
Инцидент попал в уличные камеры видеонаблюдения, поэтому правоохранителям довольно быстро удалось установить личности подозреваемых. К настоящему времени все четверо нападавших задержаны.
Расследованием данного дела занимается спецуправление МВД, которое занимается криминальными смертями и похищениями людей, рассказали представители российской дипмиссии в Эквадоре.
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