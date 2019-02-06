Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Жителя Сочи задержали за попытку убийства сотрудницы банка

6.2.2019 22:24

Фото: old.sud.ua



Полиция Сочи задержала 43-летнего местного жителя, который ударил ножом в голову сотрудницу банка.



Как передают российские СМИ, преступление было совершено в минувший вторник, 5 февраля. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.



Со ссылкой на представителей СУ СКР по Краснодарскому уточняется, что задержанный ранее пришел в один из банков Сочи, обратившись в отдел по работе с клиентами. Оказавшись в помещении, он внезапно перепрыгнул через стойку и начал наносить удары кухонным ножом одной из сотрудниц.



В результате ЧП серьезно пострадала 27-летняя девушка, с многочисленными колото-резаными ранами и открытой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу.



Сотрудникам банка удалось пресечь действия злоумышленника, после чего он был передан прибывшим к месту происшествия полицейским. Следствие собирается просить суд об аресте задержанного, в отношении которого уже возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".



Мотивы нападения устанавливаются. Учитывая обстоятельства случившегося и поведение задержанного, в ближайшее время уровень адекватности подозреваемого попытаются определить специалисты в ходе психолого-психиатрической судебной экспертизы.



По данным агентства "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте (УТ) МВД России по ЮФО, преступника помог обезвредить сотрудник ведомства Станислав Ерохин, случайно оказавшийся рядом с местом ЧП. Проходя мимо отделения банка, Ерохин увидел выбегающих в панике людей. Старший уполномоченный отреагировал мгновенно - он бросился в здание, где заметил раненую женщину и вооруженного злоумышленника. В тот момент его пытались скрутить двое невольных свидетелей преступления. Старшему оперуполномоченному удалось выбить нож из рук нападавшего, после чего он удерживал мужчину вплоть до прибытия наряда ППСП, указывает пресс-служба ведомства.



Автор: Злата Богатова

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