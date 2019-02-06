|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Молодой американец погиб из-за взорвавшейся электронной сигареты
6.2.2019 21:02
Фото: choufmedia.ma
Житель Соединенных Штатов погиб из-за взорвавшейся электронной сигареты.
Трагический случай произошел в техасском городе Форт-Уэрт, сообщает Fort Worth Star-Telegram.
В момент ЧП молодой человек, только что купивший новую электронную сигарету, сидел в автомобиле. Как рассказала его бабушка, находившаяся рядом, ее 24-летний внук решил опробовать новое устройство и практически сразу произошел взрыв.
Пострадавшего сразу же госпитализировали, однако врачи оказались бессильны. Молодой человек скончалась через два дня после происшествия. Причиной его гибели, отметили в медицинском учреждении, стало полученное при взрыве "проникающее ранение" и случившийся тогда же инсульт, который спровоцировал кровоизлияние в мозг.
По словам женщины, на глазах которой ее внук получил смертельные травмы, в прошлом он не был курильщиком. Молодой человек, страдавший от астмы, услышал о том, что некоторые электронные сигареты якобы могут улучшить его состояние. Решив проверить эту информацию, он лишь пытался избавиться от симптомов хронического заболевания, пояснила женщина.
Следователи, уже приступившие к проверке по факту ЧП, считают, что устройство могло взорваться из-за неполадок с аккумулятором.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|