Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Молодой американец погиб из-за взорвавшейся электронной сигареты

6.2.2019 21:02

Фото: choufmedia.ma



Житель Соединенных Штатов погиб из-за взорвавшейся электронной сигареты.



Трагический случай произошел в техасском городе Форт-Уэрт, сообщает Fort Worth Star-Telegram.



В момент ЧП молодой человек, только что купивший новую электронную сигарету, сидел в автомобиле. Как рассказала его бабушка, находившаяся рядом, ее 24-летний внук решил опробовать новое устройство и практически сразу произошел взрыв.



Пострадавшего сразу же госпитализировали, однако врачи оказались бессильны. Молодой человек скончалась через два дня после происшествия. Причиной его гибели, отметили в медицинском учреждении, стало полученное при взрыве "проникающее ранение" и случившийся тогда же инсульт, который спровоцировал кровоизлияние в мозг.



По словам женщины, на глазах которой ее внук получил смертельные травмы, в прошлом он не был курильщиком. Молодой человек, страдавший от астмы, услышал о том, что некоторые электронные сигареты якобы могут улучшить его состояние. Решив проверить эту информацию, он лишь пытался избавиться от симптомов хронического заболевания, пояснила женщина.



Следователи, уже приступившие к проверке по факту ЧП, считают, что устройство могло взорваться из-за неполадок с аккумулятором.



Автор: Злата Богатова

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