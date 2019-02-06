ИнтерНовости - новости в стране и мире
Глава Липецкой области обещает наказать виновных в гибели пенсионерки, на которую с крыши упала глыба льда
Глава Липецкой области обещает наказать виновных в гибели пенсионерки, на которую с крыши упала глыба льда
В Нальчике умер полицейский, пострадавший при нападении в январе
В Нальчике умер полицейский, пострадавший при нападении в январе
На Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машиной
На Майорке скончалась француженка, раздавленная собственной машиной
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Эквадоре убит россиянин, оказавший сопротивление уличным грабителямВ Эквадоре убит россиянин, оказавший сопротивление уличным грабителям
На Украине разграбили военный склад с подаренной американцами техникойНа Украине разграбили военный склад с подаренной американцами техникой
В Подмосковье погиб трехлетний приемный ребенок, возбуждено уголовное делоВ Подмосковье погиб трехлетний приемный ребенок, возбуждено уголовное дело
СМИ: При обрушении жилого дома в Стамбуле погиб человекСМИ: При обрушении жилого дома в Стамбуле погиб человек
Кокорину и Мамаеву продлили срок арестаКокорину и Мамаеву продлили срок ареста

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

На Украине разграбили военный склад с подаренной американцами техникой


6.2.2019 19:34
На Украине разграбили военный склад с подаренной американцами техникойФото: novorosinform.org

На Украине похищено подаренное американцами снаряжение, передает РИА Новости.

Общая стоимость разворованного имущества превышает 165 тысяч долларов. Оптические приборы были ранее переданы Киеву правительством Соединенных Штатов.

Из воинской части подо Львовом украдены оптические приборы, переданные украинцам американской стороной в рамках программы международной технической помощи. Как заявили в среду в Государственном бюро расследований, факт хищения был выявлен следователями территориального управления ведомства.

Общая стоимость разграбленного имущества превышает 4,5 миллиона гривен (свыше 165 тысячи долларов США. Уточняется, что неизвестными украдены семь тепловизионных прицелов марки ARCHER и восемь приборов ночного видения.

Как полагают следователи, преступление было совершено из-за халатности начальника склада. Военнослужащий уже взят под стражу, ему предъявлено обвинение в причастности к уголовному преступлению по соответствующей статье, отметили представители ведомства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

Глава Колумбии: Венесуэла финансировала одного из лидеров РВСК Глава Колумбии: Венесуэла финансировала одного из лидеров РВСК
Задержанного в Атланте рэпера 21 Savage могут выслать из США Задержанного в Атланте рэпера 21 Savage могут выслать из США
В Екатеринбурге пройдет конференция, посвященная главным версиям гибели группы ДятловаВ Екатеринбурге пройдет конференция, посвященная главным версиям гибели группы Дятлова
Под Брянском многодетная мать погибла после падения на нее глыбы льда с крышиПод Брянском многодетная мать погибла после падения на нее глыбы льда с крыши
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 кмКамчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 4 км

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 830


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru