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На Украине разграбили военный склад с подаренной американцами техникой
6.2.2019 19:34
Фото: novorosinform.org
На Украине похищено подаренное американцами снаряжение, передает РИА Новости.
Общая стоимость разворованного имущества превышает 165 тысяч долларов. Оптические приборы были ранее переданы Киеву правительством Соединенных Штатов.
Из воинской части подо Львовом украдены оптические приборы, переданные украинцам американской стороной в рамках программы международной технической помощи. Как заявили в среду в Государственном бюро расследований, факт хищения был выявлен следователями территориального управления ведомства.
Общая стоимость разграбленного имущества превышает 4,5 миллиона гривен (свыше 165 тысячи долларов США. Уточняется, что неизвестными украдены семь тепловизионных прицелов марки ARCHER и восемь приборов ночного видения.
Как полагают следователи, преступление было совершено из-за халатности начальника склада. Военнослужащий уже взят под стражу, ему предъявлено обвинение в причастности к уголовному преступлению по соответствующей статье, отметили представители ведомства.
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