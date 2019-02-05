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В Нальчике умер полицейский, пострадавший при нападении в январе
5.2.2019 22:27
Фото: russkaya-moldova.ru
В Нальчике умер от ранения сотрудник полиции, пострадавший во время вооруженного нападения на экипаж ДПС.
Преступление было совершено в столице Кабардино-Балкарии 24 января.
По данным пресс-службы республиканского главка МВД, погибшему полицейскому было лишь двадцать семь лет, у старшего лейтенанта полиции Аслана Балкарова остались супруга и дочь. Руководство регионального ведомства и личный состав выражают родным и близким соболезнования, указано в официальном сообщении.
ЧП случилось 24 января, когда экипаж ДПС на пересечении улиц Идарова и Суворова остановил машину для проверки документов. Из автомобиля вышли четверо мужчин, вооруженных ножами, которые попытались атаковать сотрудников полиции. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали трех злоумышленников ответным огнем, еще один нападавший был тяжело ранен и госпитализирован. Позже он скончался на операционном столе
В рамках уголовного дела, возбужденного по факту ЧП, было установлено, что к нападению причастны четверо жителей Ингушетии. В прошлом они не оказывались в поле зрения силовиков в связи с радикальными взглядами.
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