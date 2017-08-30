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Глава Липецкой области обещает наказать виновных в гибели пенсионерки, на которую с крыши упала глыба льда
17:41
Фото: sobitie.com.ua
Следственные органы Липецкой области возбудили уголовное дело после смерти пожилой женщины, на которую ранее рухнула глыба льда.
Глава региона, прокомментировав случившееся, обещал найти и наказать виновных в гибели женщины.
По данным регионального СУ СКР, 78-летняя жительница города Липецка была доставлена в больницу вечером минувшего понедельника, 4 февраляю. На женщину упала наледь с крыши одного из жилых домов на улице Депутатской. В момент поступления врачи оценивали состояние пациентки как тяжелое. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, сегодня утром пострадавшая женщина скончалась. По факту ее гибели уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, выразив близким погибшей женщины соболезнования, заверил, что случившееся не останется без внимания. Виновных обязательно найдут и накажут по всей строгости закона. Речь идет не о роковом стечении обстоятельств, а о преступной халатности и безответственности коммунальщиков, подчеркнул Артамонов.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о гибели многодетной матери в городе Дятьково (Брянская область). На 41-летнюю женщину упала наледь с крыши здания ТЦ "Вавилон". Пострадавшая скончалась в больнице.
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