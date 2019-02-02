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Под Брянском многодетная мать погибла после падения на нее глыбы льда с крыши
2.2.2019 18:44
Фото: livejournal.com
Следственные органы Брянской области возбудили уголовное дело по факту гибели многодетной жительницы города Дятьково.
По данным правоохранителей, вечером минувшей пятницынНа 41-летнюю женщину с крыши дома упала наледь, передает агентство "Интерфакс".
ЧП случилось, когда чистили крышу здания ТЦ "Вавилон". Пострадавшую женщину сразу же доставили в больницу, однако врачи оказались бессильны. Спустя несколько часов многодетная мать скончалась. Без матери осталось трое детей.
За день до трагедии в Дятьково жительница Ярославля получила серьезные травмы после того, как на нее с крыши упала снежная глыба. По факту ЧП, случившегося около одного из домов по улице Большой Октябрьской, уже проводится доследственная проверка.
В пресс-службе следственного управления СКР по Ярославской области отметили, что разбирательство было начато после появления публикаций в СМИ, где рассказывалось о женщине, попавшей в больницу после падения на нее снега с крыши.
По словам врачей, состояние женщины, экстренно госпитализированной после ЧП, пока остается тяжелым.
В следственном ведомстве сообщили, что идет проверка по факту еще одного ЧП - в середине минувшего января на проспекте Толбухина от схода снега с крыши пострадали две местные жительницы.
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