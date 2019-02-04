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Женская сеть myJulia.ru
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Британцам предложили называть именем бывших любовников тараканов
15:40
Фото: dobro-est.com
Руководство одного из зоопарков Британии предложило необычным образом отметить приближающийся праздник – День всех влюбленных.
По данным NDTV, за небольшое пожертвование сотрудники зверинца назовут тараканов именем бывших любовников тех, кто решится на такую услугу.
Администрация зоопарка, расположенного в городе Севенокс (графство Кент), анонсировала новую услугу, стоимость которой составит порядка 130 рублей. За эти деньги все желающие смогут отомстить своим бывшим возлюбленным, назвав одного из тараканов в честь парня или девушки.
Сообщение на странице зоопарка практически сразу начало весьма бурно обсуждаться пользователями Сети. Как предположили некоторые комментаторы, у них не хватит тараканов, чтобы удовлетворить всех желающих. В таком случае имена бывших любовников можно будет присваивать еще и жабам, а также крысам.
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