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Сомалийские экстремисты расправились с главой филиала дубайской портовой компании


4.2.2019 19:29
Сомалийские экстремисты расправились с главой филиала дубайской портовой компанииФото: mail.ru

В Сомали убит руководитель регионального филиала дубайской портовой компании, передает ТАСС.

Погибший, являвшийся гражданином Мальты, стал жертвой нападения боевиков радикальной группировки "Аш-Шабаб".

В понедельник, 4 февраля, на территории сомалийского региона Пунтленд было совершено покушение на главу подразделения международной компании по управлению портами P&O. Владельцем этой организации является правительство эмирата Дубай.

Спустя некоторое время боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" объявили о своей причастности к инциденту. По данным AFP со ссылкой на официального представителя сомалийской службы безопасности Мохамеда Дахира, мальтийского гражданина Пола Энтони Формозу, являвшегося директором порта Босасо, застрелил один из членов экстремистского подразделения.

Отмечается, что преступление было совершено в порту, которым руководил погибший.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 171

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