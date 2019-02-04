Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лавров высказался по поводу заявления Трампа о вероятном вводе войск в Венесуэлу

4.2.2019 18:06

Фото: rustrademission.ru



Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал слова американского президента Дональда Трампа, передает ТАСС.



Напомним, ранее лидер Соединенных Штатов заговорил о том, что не исключает возможного применения силы в Венесуэле.



Заявления американского президента подрывают основы международного права, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Своим мнением по этому вопросу министр иностранных дел поделился во время выступления в Киргизско-российском славянском университете. В Вашингтоне не скрывают своих намерений добиваться смены режима в Каракасе любой ценой. По словам Лаврова, Трамп, заявляя о том, что "оставляет на столе вариант военного вмешательства", подрывает тем самым все основы международного права.



Российский министр при этом указал на то, как практически весь Евросоюз сейчас послушно "выстроился в затылок" Соединенным Штатам. Страны сообщества одна за другой выдвигают ультиматумы Венесуэле, называя нелегитимными выборы, по итогам которых к власти на второй срок пришел Николас Мадуро. Остается лишь догадываться, почему все они "молчали с мая 2018 года", когда проводилось голосование, констатировал глава отечественного дипломатического министерства.



Напомним, около недели назад Лавров уде комментировал обстановку, которая складывается вокруг Венесуэлы. Как отмечал тогда министр, Вашингтон берет открытый курс на свержение власти в Каракасе. При этом лидеры венесуэльской оппозиции продолжают действовать по указке американских властей и отказываются от любых уступок законному руководству страны.



Автор: Злата Богатова

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