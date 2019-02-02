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Трамп прокомментировал планы об отправке военных в Венесуэлу
19:38
Фото: focus.de
Глава американского государства Дональд Трамп подтвердил, что вполне допускает отправку военного контингента в Венесуэлу.
Соответствующее заявление президент Соединенных Штатов сделал в интервью телевизионному каналу CBS.
По словам Дональда Трампа, ему не хотелось бы сейчас говорить на эту тему. Однако "это один из вариантов", - подтвердил американский лидер, имея в виду отправку американских военных в Венесуэлу, чтобы урегулировать внутренний кризис с этой стране.
Ранее журналисты смогли разглядеть среди записей помощника Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтона заметку о "пяти тысячах солдат в Колумбию". Представители официальной Боготы заявили, что никак не могут прокомментировать намерения Вашингтона по данному вопросу.
Напомним, ранее боливийский лидер Эво Моралес, прибывший в Каракас, чтобы поддержать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил о том, что некая империя, пытающаяся вмешаться во внутренние дела Венесуэлы, намерена присвоить чужое "национальное достояние, нарушая международное право".
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