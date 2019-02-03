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Спасатели обнаружили тело среди обломков самолета, в котором был футболист Сала
17:08
Фото: vk.me
Среди фрагментов самолета, потерпевшего в районе Ла-Манша крушение, найдено тело человека.
О ходе поисково-спасательной операции рассказывает телевизионный канал Euronews.
В момент катастрофы на борту самолета находились лишь два человека - футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Пока остается неизвестным, чьи останки были найдены на месте крушения воздушного судна. Газета The Guardian сообщает, что фрагменты самолета обнаружены на дне. Мероприятия по извлечению тела из воды пока не начались - спасатели сейчас разрабатывают план, как будут проходить дальнейшие действия.
Напомним, легкомоторный самолет пропал при неустановленных обстоятельствах 21 января. На борту этого воздушного судна летел Эмилиано Сала, только что из "Нанта" перешедший в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки тогда составила пятнадцать миллионов фунтов стерлингов.
Ранее было обнародовано содержание последнего сообщения футболиста. Перед посадкой на легкий одномоторный самолет Piper Malibu, Сала пожаловался друзьям на то, что воздушное судно "выглядит так, будто сейчас развалится". Спортсмен отметил, что если в скором времени он не выйдет на связь, стоит начинать его поиски. Обратившись к отцу, футболист даже признался, что ему очень страшно.
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