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Задержанного в Атланте рэпера 21 Savage могут выслать из США
4.2.2019 17:01
Фото: hypb.st
В Соединенных Штатах взят под стражу рэп-исполнитель Шайа Бин Авраам-Джозеф, выступающий под творческим псевдонимом 21 Savage.
Артисту, который является британским подданным, грозит высылка из страны, сообщает ТАСС.
В минувшее воскресенье, 3 февраля, полицейские Атланты (штат Джорджия) задержали 26-летнего рэпера 21 Savage. Как стало известно, артисту может грозить высылка за пределы Соединенных Штатов из-за истекшей американской визы.
Служба иммиграционного и таможенного контроля министерства внутренней безопасности США уже распространила официальное заявление, указав причины задержания рэпера. В частности, там указано, что мужчина прибыл в страну еще в 2005 году и мог оставаться в течение года. Однако после того, как срок визы истек, а это случилось в 2006 году. пребывание артиста в Соединенных Штатах было незаконным.
Кроме того, ранее артиста признали виновным в преступлении, которое было связано с запрещенными веществами. Учитывая это, судьбу музыканта в ближайшее время решит суд.
Стоит отметить, что уже 10 февраля в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения премии Grammy. Среди композиций, которые претендуют на престижную награду в номинации "Запись года", сингл Rockstar. Американский рэпер Post Malone записал его при участии 21 Savage.
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