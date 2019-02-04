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В Перу найдено место, где знать инков «смывала грехи»


4.2.2019 14:00
В Перу найдено место, где знать инков «смывала грехи»Фото: photogenica.ru

В перуанском национальном парке Мачу-Пикчу найден каменный алтарь, окруженный "фонтанами". Как полагают исследовавшие объект польские ученые, сооружение использовала местная знать для ритуальных омовений. Своими выводами специалисты поделились в статье, которая опубликована Science in Poland.

В центре сооружения, созданного в начале XV века, в прошлом располагался гигантский валун с высеченным алтарем, а также лестницей и канавой. Как полагают польские историки, ранее здесь могли стекать напитки или даже жертвенная кровь. По мнению ученых, небольшая площадь с церемониальными зданиями, находившаяся перед этим камнем и окруженная "фонтанами", служила представителям местной элиты для "смывания грехов".

Инки верили в то, что проточная вода способна "очищать" человека, отметил профессор Мариуш Жолковски из Центра Андских исследований при Варшавском университете в Куско. Поэтому вода в фонтанах постоянно обновлялась. Пройдя ритуал очищения от грехов, инки даже избавлялись от старой одежды, облачаясь во все новое.

Польский профессор отметил, что ритуальный комплекс представлял собой довольно сложную систему, которая со временем расширялась и видоизменялась. Вода, поступающая в комплект из соседнего водопада, проходя через всю площадку частично уходила в почву, частично стекала в реку.

Напомним, в начале года власти Перу приняли решение о существенном ужесточении правил для туристов, которые хотят посетить знаменитый древний город инков. Руководство страны намерено уберечь от разрушения Мачу-Пикчу, поэтому разработало целый ряд мер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 324

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