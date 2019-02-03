ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Ижевске в возрасте 35 лет умер Децл
В Ижевске в возрасте 35 лет умер Децл
Трамп прокомментировал планы об отправке военных в Венесуэлу
Трамп прокомментировал планы об отправке военных в Венесуэлу
В Забайкалье нашли тело военнослужащего, пропавшего пять месяцев назад во время учений
В Забайкалье нашли тело военнослужащего, пропавшего пять месяцев назад во время учений
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Калужской области завершено опознание жертв ДТП В Калужской области завершено опознание жертв ДТП
Трамп прокомментировал планы об отправке военных в ВенесуэлуТрамп прокомментировал планы об отправке военных в Венесуэлу
СМИ: Меган Маркл собирается рожать с доулойСМИ: Меган Маркл собирается рожать с доулой
Ученые разгадали тайну темных пятен на стенах гробницы ТутанхамонаУченые разгадали тайну темных пятен на стенах гробницы Тутанхамона
Кубанский гомофоб признался в убийстве пожилой гей-парыКубанский гомофоб признался в убийстве пожилой гей-пары

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Таллине вновь заговорили о компенсации ущерба за "советскую оккупацию"


3.2.2019 12:40
В Таллине вновь заговорили о компенсации ущерба за "советскую оккупацию"Фото: delfi.ee

Россия должна возместить Эстонии ущерб за годы "советской оккупации", убежден глава министерства юстиции этого балтийского государства Урмас Рейнсалу. Эстонский деятель считает, что Москва нарушила Тартуский договор, заключенный в 1920 году. Своим мнением по этому вопросу министр поделился в интервью Eesti Paevaleht.

В минувшую субботу, 2 февраля, в Эстонии широко отмечалось 99-летие со дня подписания Тартуского мирного договора с РСФСР. Документ, вступивший в силу в 1920 году, подводил итог Освободительной войны 1918-1920 годов. Согласно договору, Советская Россия первой в мире признала Эстонию в качестве независимого государства. В документе также шла речь о государственной границе, разделяющей две страны.

Как заявил эстонский министр, говоря о 99-й годовщине Тартуского мира и важности этого договора, нельзя забывать о правовой преемственности. Учитывая, что СССР оккупировал Эстонию, нарушив соглашение, Российская Федерация, как правопреемница этого государства, должна не только признать сей факт, но и "обязана возместить причиненный ею ущерб".

Напомним, ранее в Москве назвали бессмысленными и бесперспективными намерения Латвии и Эстонии требовать некой компенсации от России. Как подчеркивал в 2018 году сенатор Константин Косачев, не стоит "реагировать на очередной маневр балтийских русофобов".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 308

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

В Амурской области три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинатеВ Амурской области три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинате
Музей Мунка готовится к выставке в Москве, следя за историей с похищением картины КуинджиМузей Мунка готовится к выставке в Москве, следя за историей с похищением картины Куинджи
Скончалась «беременная» от Киркорова женщинаСкончалась «беременная» от Киркорова женщина
В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбыВ Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
Пропустившего подругу через мясорубку пермяка приговорили к 11 годам колонииПропустившего подругу через мясорубку пермяка приговорили к 11 годам колонии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 826


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru