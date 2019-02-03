Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Таллине вновь заговорили о компенсации ущерба за "советскую оккупацию"

3.2.2019 12:40

Фото: delfi.ee



Россия должна возместить Эстонии ущерб за годы "советской оккупации", убежден глава министерства юстиции этого балтийского государства Урмас Рейнсалу. Эстонский деятель считает, что Москва нарушила Тартуский договор, заключенный в 1920 году. Своим мнением по этому вопросу министр поделился в интервью Eesti Paevaleht.



В минувшую субботу, 2 февраля, в Эстонии широко отмечалось 99-летие со дня подписания Тартуского мирного договора с РСФСР. Документ, вступивший в силу в 1920 году, подводил итог Освободительной войны 1918-1920 годов. Согласно договору, Советская Россия первой в мире признала Эстонию в качестве независимого государства. В документе также шла речь о государственной границе, разделяющей две страны.



Как заявил эстонский министр, говоря о 99-й годовщине Тартуского мира и важности этого договора, нельзя забывать о правовой преемственности. Учитывая, что СССР оккупировал Эстонию, нарушив соглашение, Российская Федерация, как правопреемница этого государства, должна не только признать сей факт, но и "обязана возместить причиненный ею ущерб".



Напомним, ранее в Москве назвали бессмысленными и бесперспективными намерения Латвии и Эстонии требовать некой компенсации от России. Как подчеркивал в 2018 году сенатор Константин Косачев, не стоит "реагировать на очередной маневр балтийских русофобов".



Автор: Злата Богатова

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