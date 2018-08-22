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В Москве отреагировали на намерение Латвии и Эстонии потребовать компенсации от РФ
13:49
Фото: vk.me
Бессмысленными бесперспективными назвали в Москве намерения Латвии и Эстонии требовать компенсации от России, передает ТАСС.
В частности, сенатор Косачев заявил о том, что не стоит "реагировать на очередной маневр балтийских русофобов".
Прибалтийские русофобы продолжают делать карьеры, на подобного рода заявлениях. Поэтому, подчеркнул сенатор, не нужно вообще реагировать на их очередной маневр. При этом отметил, что требования являются "бессмысленным и бесперспективным". Председатель комитета Совета Федерации по международным делам прокомментировал заявление руководителей министерств юстиции Латвии и Эстонии на своей странице в Facebook.
Ранее глава латвийского Минюста Дзинтарс Расначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу выразили намерение рассмотреть требование к Москве о компенсации некого ущерба за годы "советской оккупации". По мнению представителей руководства балтийский стран, этот вопрос следует решать в рамках международного права на уровне ООН.
На заявление прибалтийского министров также отреагировал глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, такие "требования абсолютно бессмысленны". При этом он выразил сомнение, что подобного рода вопросы будут в будущем "обсуждаться на уровне ООН".
Слуцкий указал на то, что в прошлом уже неоднократно звучали аналогичные реплики от представителей властей прибалтийских стран. Латвия и Эстония, делая такие заявления, лишь пытаются вновь напомнить о себе, полагает глава комитета.
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