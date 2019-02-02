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Жительница Подмосковья во время ссоры зарезала мужа-полицейского
2.2.2019 19:40
Фото: vk.me
В Подмосковье скончался сотрудник полиции, которого ударила ножом супруга.
Как передает ТАСС, пострадавшего незамедлительно госпитализировали, однако ранение оказалось смертельным. Врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти пациента.
Жертвой убийства стал сотрудник полиции Селятинского отдела УМВД РФ Наро-Фоминского городского округа. В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что мужчина был ранен собственной супругой в ходе семейного конфликта.
В рамках расследования уголовного дела, которое уже возбудили после гибели полицейского, правоохранители задержали жену погибшего. Женщина 1990 года рождения обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности гибель пострадавшего(ч. 4 ст. 111 УК РФ).
Уточняется, что ЧП случилось в минувшую пятницу, 1 февраля, в одном из домов населенного пункта Калининец. Повздорив с супругом, женщина схватила нож и нанесла лишь один удар. Ранение оказалось слишком серьезным.
Следственные органы намерены ходатайствовать об аресте задержанной женщины.
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