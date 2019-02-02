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ДНР: Киев перебросил группу диверсантов на юг Донбасса
2.2.2019 19:06
Фото: volynnews.com
Киев перебросил диверсантов и снайперов в южные районы Донбасса, заявили в Народной милиции ДНР.
Согласно имеющимся разведданным, украинская сторона собирается направить военнослужащих в боевую вылазку на территорию провозглашенной республики, передает ТАСС.
По словам Даниила Безсонова, возглавляющего пресс-службу управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), разведка установила прибытие украинских диверсантов. В состав этой группы, численность которой пока не уточняется, входят снайперы.
Безсонов пояснил, что командование диверсионной группой из состава 3-го отдельного полка спецназначения, замеченной в зоне ответственности группировки "Восток", по данным разведки ДНР, осуществляет младший лейтенант Копимана. Его подчиненные в прошлом проходили спецподготовку у инструкторов из Канады и Соединенных Штатов.
Предположительно, переброшенные в Волновахский район украинские диверсанты в ближайшее время могут попытаться совершить боевую вылазку на территорию провозглашенной республики, заявил Безсонов. Однако силы Народной милиции республики, располагая информацией о такого рода планах, уже готовы осуществить контрмеры.
Кроме того, в подразделения ВСУ на мариупольском направлении ранее прибыли две снайперские пары спецназначения. Как отметил представитель руководства ДНР, украинские военнослужащие будут обстреливать ополченцев, провоцируя тех на ответные действия.
Напомним, в конце прошлого года российские дипломаты предсказывали обострение обстановки на линии соприкосновения. Как указывала тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, усложнившаяся на востоке страны обстановка даст украинскому лидеру Петру Порошенко возможность отменить приближающиеся выборы.
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