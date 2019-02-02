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В Забайкалье нашли тело военнослужащего, пропавшего пять месяцев назад во время учений


2.2.2019 17:48
В Забайкалье нашли тело военнослужащего, пропавшего пять месяцев назад во время ученийФото: photocentra.ru

В Забайкалье найдено тело, предположительно, военнослужащего, пропавшего осенью прошлого года во время маневров "Восток-2018". Учения проводились на полигоне "Цугол".

Сигнал поступил от жителя Шилкинского района, который обнаружил останки в лесной местности.

По данным агентства "Интерфакс - Дальний Восток", тело, предположительно, пропавшего в сентябре прошлого года военнослужащего нашел житель села Первомайское. Мужчина обнаружил человеческие останки, вмерзшие в лед на берегу реки Онон.

Как рассказал глава районной администрации Сергей Воробьев, местный житель сразу же информировал о случившемся экстренные службы. К настоящему времени найденное им тело уже извлекли из-под льда и забрали на экспертизу.

ЧП случилось в начале сентября прошлого года, когда на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводились маневры "Восток-2018". Военнослужащий пропал без вести после падения за борт катера. Поиски результатов не принесли. Примерно через месяц было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту самовольного оставления части.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 375

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