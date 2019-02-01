Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кипре по запросу РФ задержана бывший мэр Тулы Алиса Толкачева

16:37

Фото: cdnmyslo.ru



Российские дипломаты подтвердили информацию о задержании на Кипре Алисы Толкачевой, передает агентство "Интерфакс".



Гражданка РФ, в прошлом занимавшая пост мэра Тулы, является фигуранткой целого ряда уголовных дел. Предполагается, что вопрос об экстрадиции Толкачевой решится в ближайшее время, отметили в дипмиссии.



Как стало известно, по запросу российских властей на Кипре была задержана Алиса Толкачева, которая в прошлом являлась мэром Тулы. В посольстве РФ, подтвердив факт ее задержания, отметили, что экс-мэр находилась в международном розыске.



Алиса Толкачева занимала пост градоначальника в течение года - в период с марта 2010 года по март 2011 года. Осенью 2017 года Пролетарский райсуд Тулы заочно арестовал ее в связи с целым рядом обвинений. Толкачева, являющаяся также главой компании "РЭМС", по версии следствия, пыталась похитить чужое имущество в особо крупном размере, пользуясь при этом своим служебным положением.



В отношении Толкачевой и ряда представителей руководства ОАО "РЭМС" возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, фирма бывшего тульского мэра летом 2015 года не перечислила более полутора миллионов рублей ресурсоснабжающей организации. Позднее долг за фактически поставленную электроэнергию превысил двадцать два миллиона рублей.



Уточняется, что на сегодняшний день Толкачева является фигуранткой шести уголовных дел. Сама она настаивает на полной невиновности и не признает причастность к инкриминируемым ей преступлениям. Соответствующие высказывания бывшая чиновница публиковала в личном блоге в Сети.



Автор: Злата Богатова

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