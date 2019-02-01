|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Кипре по запросу РФ задержана бывший мэр Тулы Алиса Толкачева
16:37
Фото: cdnmyslo.ru
Российские дипломаты подтвердили информацию о задержании на Кипре Алисы Толкачевой, передает агентство "Интерфакс".
Гражданка РФ, в прошлом занимавшая пост мэра Тулы, является фигуранткой целого ряда уголовных дел. Предполагается, что вопрос об экстрадиции Толкачевой решится в ближайшее время, отметили в дипмиссии.
Как стало известно, по запросу российских властей на Кипре была задержана Алиса Толкачева, которая в прошлом являлась мэром Тулы. В посольстве РФ, подтвердив факт ее задержания, отметили, что экс-мэр находилась в международном розыске.
Алиса Толкачева занимала пост градоначальника в течение года - в период с марта 2010 года по март 2011 года. Осенью 2017 года Пролетарский райсуд Тулы заочно арестовал ее в связи с целым рядом обвинений. Толкачева, являющаяся также главой компании "РЭМС", по версии следствия, пыталась похитить чужое имущество в особо крупном размере, пользуясь при этом своим служебным положением.
В отношении Толкачевой и ряда представителей руководства ОАО "РЭМС" возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. По версии следствия, фирма бывшего тульского мэра летом 2015 года не перечислила более полутора миллионов рублей ресурсоснабжающей организации. Позднее долг за фактически поставленную электроэнергию превысил двадцать два миллиона рублей.
Уточняется, что на сегодняшний день Толкачева является фигуранткой шести уголовных дел. Сама она настаивает на полной невиновности и не признает причастность к инкриминируемым ей преступлениям. Соответствующие высказывания бывшая чиновница публиковала в личном блоге в Сети.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|