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На дне Черного моря найден «Потерянный флот Гитлера»
12:50
Фото: gorod24.online
У побережья Турции обнаружены немецкие подлодки, затонувшие в период Второй мировой войны, передает РИА Новости.
Находка, подтвержденная видеокадрами, сделана морским инженером и дайвером Сельчуком Колаем.
Долгое время велись поиски подлодок U-23, U-19 и U-20, которые были в 1944 году затоплены германскими военными у побережья Турции. Местонахождение субмарин в течение длительного периода оставалось неизвестным. В прессе подлодки окрестили "потерянным флотом Гитлера".
По данным телевизионного канала TRT Haber, в эфире которого вышел фильм о поисках субмарин, U-23 находилась на дне Черного моря близ турецкого города Агва. Подлодки U-19 и U-20 были обнаружены неподалеку от Стамбула, на глубине от двадцати пяти до трехсот метров. Канал опубликовал видеокадры, подтверждающие информацию о нахождении немецких субмарин.
Отмечается, что морской инженер работал с архивными документами. В результате ему удалось рассчитать местонахождение подлодок. Затем к поисковой операции подключились подразделения ВМС Турции.
Все три субмарины представляют собой малые дизельные подлодки. В годы войны на борту каждой из них могло находиться до двадцати шести членов экипажа.
Напомним, не так давно норвежские экологи обратились к российским специалистам с просьбой о помощи в подъеме со дна Северного моря немецкой подлодки со ртутью. Саркофаг из щебня и песка, возведенный ранее в сейсмоопасном регионе над затонувшей в годы Второй мировой войны субмариной, не способен полностью защитить акваторию от вероятной утечки химикатов.
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