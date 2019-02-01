Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На дне Черного моря найден «Потерянный флот Гитлера»

12:50

Фото: gorod24.online



У побережья Турции обнаружены немецкие подлодки, затонувшие в период Второй мировой войны, передает РИА Новости.



Находка, подтвержденная видеокадрами, сделана морским инженером и дайвером Сельчуком Колаем.



Долгое время велись поиски подлодок U - 23 , U - 19 и U - 20 , которые были в 1944 году затоплены германскими военными у побережья Турции . Местонахождение субмарин в течение длительного периода оставалось неизвестным . В прессе подлодки окрестили " потерянным флотом Гитлера ".



По данным телевизионного канала TRT Haber , в эфире которого вышел фильм о поисках субмарин , U - 23 находилась на дне Черного моря близ турецкого города Агва . Подлодки U - 19 и U - 20 были обнаружены неподалеку от Стамбула , на глубине от двадцати пяти до трехсот метров . Канал опубликовал видеокадры , подтверждающие информацию о нахождении немецких субмарин .



Отмечается , что морской инженер работал с архивными документами . В результате ему удалось рассчитать местонахождение подлодок . Затем к поисковой операции подключились подразделения ВМС Турции .



Все три субмарины представляют собой малые дизельные подлодки . В годы войны на борту каждой из них могло находиться до двадцати шести членов экипажа .



Напомним , не так давно норвежские экологи обратились к российским специалистам с просьбой о помощи в подъеме со дна Северного моря немецкой подлодки со ртутью . Саркофаг из щебня и песка , возведенный ранее в сейсмоопасном регионе над затонувшей в годы Второй мировой войны субмариной , не способен полностью защитить акваторию от вероятной утечки химикатов .



Автор: Злата Богатова

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