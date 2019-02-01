Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончалась «беременная» от Киркорова женщина

12:07

Фото: кадр видео с youtube.com



В Москве скончалась женщина, заявлявшая о романе с известным российским артистом Филиппом Киркоровым, передает портал Super.



В прошлом 52-летняя Светлана Сафиева, якобы беременная от звезды, даже участвовала в телешоу.



По данным источника в телевизионных кругах, героиня одного из самых скандальных выпусков шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова перенесла инсульт и не смогла восстановиться.



В минувшем ноябре женщина, "беременная" от Филиппа Киркорова, пришла на популярную передачу. Рассказав о романе со звездой, Светлана Сафиева отметила, что их встречи с артистом тщательно скрывались. Однако в конце эфира выяснилось, что женщина страдает от заболевания, спровоцировавшего ложную беременность.



Скандальный выпуск, размещенный на портале YouTube, пользователи позже посмотрели более 5 миллионов раз. Многие зрители подвергали организаторов шоу резкой критике - сценаристов упрекали в том, что они в погоне за рейтингом выдумывают совершенно бредовые сюжеты.



Родственники Сафиевой рассказали журналистам о том, что после съемок на Светлану также обрушилась волна критики. Женщине не давали прохода из-за ее откровений, а члены ее семьи даже попытались отнять у нее квартиру. В результате она была вынуждена лечь в больницу, где и провела последние месяцы жизни.



Автор: Злата Богатова

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