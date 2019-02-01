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Facebook и Twitter удалили сотни связанных с РФ, Венесуэлой и Ираном аккаунтов
1.2.2019 13:20
Фото: podrobnosti.ua
В администрации популярных соцсетей Facebook и Twitter объявили об удалении нескольких сотен аккаунтов, которые были связаны с РФ, Венесуэлой и Ираном.
По словам представителей компаний, с этих аккаунтов в прошлом активно велась пропаганда в пользу Тегерана.
Представители соцсети Facebook отметили, что было принято решение о приостановке 783 учетных записей. Все они оказались замешаны в неком "недостоверном поведении", от которого также пострадал Instagram. Как утверждают в руководстве соцсетей, активность упомянутых аккаунтов координировалась из Ирана" и нацеливалась на государства Ближнего Востока и Южной Азии, а также Соединенные Штаты.
Практически одновременно администрация Twitter официально сообщила о том, что удалены фальшивые аккаунты из Ирана, владельцы которых пытались выдать себя за американских граждан либо притворялись информационными агентствами.
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