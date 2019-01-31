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Под Екатеринбургом задержан пьяный полицейский, насмерть сбивший человека и скрывшийся с места аварии
31.1.2019 23:14
Фото: vk.me
На Урале задержан сотрудник ГИБДД, подозреваемый в наезде на пешехода. Виновник смертельной аварии, будучи нетрезвым, пытался скрыться.
Находившегося в отпуске правоохранителя уволят со службы, а начальство привлекут к ответственности, сообщает ТАСС.
По словам Валерия Горелых, возглавляющего пресс-службу полицейского главка по Свердловской области Валерий Горелых, смертельная авария случилась близ города Сысерть. Сотрудник ДПС, сбив насмерть пешехода, скрылся с места происшествия.
После соответствующего указания врио главы регионального ГУ МВД генерал-майора внутренней службы Петра Кривегина была незамедлительно начата широкомасштабная операция по поиску лихача. В результате полицейским удалось довольно быстро установить местонахождение и задержать подозреваемого.
Как показала экспертиза, сотрудник правоохранительных органов находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он взят под стражу. Отмечается, что подозреваемый уже начал давать признательные показания.
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