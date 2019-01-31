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В Тбилиси из-за утечки газа погибли семь человек
31.1.2019 22:50
Фото: accent.com.ge
В столице Грузии семь человек погибли в результате утечки газа в обогревателе, сообщает телевизионный канал "МИР 24".
Со ссылкой на источники в полиции Тбилиси уточняется, что жертвы ЧП были сотрудниками строительной компании.
ЧП случилось в утреннее время, когда мужчины, проживавшие в одной из квартир многоэтажного дома, не пришли на работу. В руководстве компании, где работали погибшие, попытались дозвониться до работников. Однако никто так и не вышел на связь.
В администрации компании, обеспокоившись, направили в указанную квартиру прораба. Когда ему так и не открыли дверь, мужчина обратился в правоохранительные органы. Полицейские, прибыв к месту ЧП, вскрыли квартиру и попали в помещение. Никто из семи строителей, находившихся внутри, к тому времени уже не подавал признаков жизни.
Предполагается, что причиной трагедии стала утечка газа в обогревателе.
Напомним, с начала года случившееся уже стало вторым происшествием, связанным с утечкой газа в Тбилиси. В середине января трое взрослых и ребенок погибли при мощном взрыве, прогремевшем в жилом доме.
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