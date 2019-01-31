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Шоумен Зеленский оказался лидером президентской гонки на Украине
31.1.2019 18:14
Фото: vk.me
Украинский шоумен Владимир Зеленский на сегодняшний день является лидером рейтинга кандидатов на пост президента страны, передает РИА Новости. Как показали результаты социологического исследования, за руководителя студии "Квартал-95" сейчас готовы отдать голоса около 19% украинских граждан.
Социологический опрос, проводившийся группой "Рейтинг", также показал, что на втором месте сейчас расположилась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. За нее хотят голосовать 18,2% респондентов. Замыкает тройку нынешний президент Петр Порошенко. Действующего украинского лидера поддерживают чуть более 15% опрошенных.
Отмечается, что в условном втором туре Тимошенко, побеждая в парном голосовании Бойко и Порошенко, уступила Зеленскому. Именно шоумен, если бы выборы состоялись в середине января, смог бы набрать наибольшее число голосов.
Напомним, не так давно выяснилось, что в Киеве с опаской относятся к возможному избранию артиста на пост главы государства. По мнению руководителя Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, в случае победы на выборах Владимир Зеленский, не являясь опытным деятелем этой сферы, сразу же попадет в руки матерых интриганов и окажется под влиянием тех, кто стремится вести "двойную, тройную, четверную игру".
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