Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мусульмане требуют изъять из продажи кроссовки Nike из-за оскорбительной эмблемы

31.1.2019 17:04

Фото: woop.id



Представители Nike отреагировали на публикации мусульман, требовавших отозвать кроссовки из-за оскорбительной, по их мнению, эмблемы.



Верующие, возмутившись из-за рисунка на подошве новых кроссовок Nike Air Max 270, разместили в Сети петицию. Свои подписи под ней уже успели оставить свыше 18 тысяч человек.



Мусульман оскорбило изображение на подошве, которое визуально напоминает слово "Аллах" арабской вязью. В результате верующие, возмутившись сходством, выступили с требованием прекратить продажи этой обуви по всему миру. Кроме того, потребители настаивали на том, что нужно полностью отозвать эту партию товара.



Соответствующая петиция, появившаяся на портале change.org, уже смогла набрать свыше 18 тысяч подписей. По мнению автора петиции Сайки Норин, дизайнеры, выбрав обувь для размещения имени бога, совершили "возмутительный и ужасающий поступок". Она также отметила, что логотип в этом случае "неизбежно будут топтать, бить о землю и пачкать грязью или даже нечистотами". Сайка Норин также напомнила о событиях 1997 года, когда компания Nike уже оказывалась в подобной ситуации. Дело закончилось отзывом партии товара.



Представители Nike, отреагировав на возмущенные реплики потребителей, отметили, что рисунок представляет собой лишь стилизованную версию товарного знака Air Max. В намерения компании не входило вкладывание в это изображение никакого другого смысла, подчеркнули в Nike. Уважая все религии, компания крайне серьезно относится к такого рода выражению обеспокоенности среди потребителей, указывается в пресс-релизе.



Автор: Злата Богатова

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