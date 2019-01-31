Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Барнауле 14 воспитанников частного детского сада пострадали от жестокого обращения

31.1.2019 15:27

Фото: vk.me



В Барнауле завершено расследование громкого уголовного дела об избиении детей, передает агентство "Интерфакс".



ЧП случилось в частном детском саду "Хеппи Беби".



Со ссылкой на пресс-центр регионального СУ СКР приводятся некоторые подробности этого резонансного происшествия. Следователи выяснили, что дети подвергались избиению систематически.



Согласно материалам уголовного дела, от действий сотрудников дошкольного учреждения пострадали четырнадцать малышей, которым от двух до шести лет. Все они избивались и подвергались насильственным действиям со стороны педагогов в период с июня 2017 по апрель 2018 года. В частности, воспитанников, которые плохо себя вели, оставляли в одиночестве в темном помещении.



В ведомстве подчеркнули, что заведующей детским садом было известно о том, что происходило с детьми. Однако она не предприняла никаких мер, как выяснилось в ходе расследования.



Представители СКР отметили, что дело в скором времени будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.



Напомним, обвинение в оказании некачественных услуг было предъявлено бывшему директору одного из частных детсадов Барнаула осенью прошлого года. Двух воспитательниц тогда подозревали в жестоком обращении с малышами. Первоначально речь шла о семи воспитанниках - детях возраста четырех-пяти лет.



Автор: Злата Богатова

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