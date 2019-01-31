ИнтерНовости - новости в стране и мире
Галкин отреагировал на претензии Ахеджаковой
Галкин отреагировал на претензии Ахеджаковой
Власти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть страну
Власти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть страну
В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Адвокат Арашукова-старшего собирается обжаловать его арест Адвокат Арашукова-старшего собирается обжаловать его арест
Похититель картины Куинджи принес извинения всем россиянамПохититель картины Куинджи принес извинения всем россиянам
СМИ: Дженнифер Энистон готовится стать матерьюСМИ: Дженнифер Энистон готовится стать матерью
В Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбыВ Бразилии до 99 возросло количество жертв прорыва дамбы
Шоумен Зеленский оказался лидером президентской гонки на УкраинеШоумен Зеленский оказался лидером президентской гонки на Украине

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Барнауле 14 воспитанников частного детского сада пострадали от жестокого обращения


31.1.2019 15:27
В Барнауле 14 воспитанников частного детского сада пострадали от жестокого обращенияФото: vk.me

В Барнауле завершено расследование громкого уголовного дела об избиении детей, передает агентство "Интерфакс".

ЧП случилось в частном детском саду "Хеппи Беби".

Со ссылкой на пресс-центр регионального СУ СКР приводятся некоторые подробности этого резонансного происшествия. Следователи выяснили, что дети подвергались избиению систематически.

Согласно материалам уголовного дела, от действий сотрудников дошкольного учреждения пострадали четырнадцать малышей, которым от двух до шести лет. Все они избивались и подвергались насильственным действиям со стороны педагогов в период с июня 2017 по апрель 2018 года. В частности, воспитанников, которые плохо себя вели, оставляли в одиночестве в темном помещении.

В ведомстве подчеркнули, что заведующей детским садом было известно о том, что происходило с детьми. Однако она не предприняла никаких мер, как выяснилось в ходе расследования.

Представители СКР отметили, что дело в скором времени будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, обвинение в оказании некачественных услуг было предъявлено бывшему директору одного из частных детсадов Барнаула осенью прошлого года. Двух воспитательниц тогда подозревали в жестоком обращении с малышами. Первоначально речь шла о семи воспитанниках - детях возраста четырех-пяти лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

В Амурской области три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинатеВ Амурской области три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинате
Власти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть странуВласти Пакистана заявили, что Асия Биби может покинуть страну
В Сочи экстренно сел лайнер, на котором избили стюардессуВ Сочи экстренно сел лайнер, на котором избили стюардессу
В Чечне машина сорвалась в пропасть: погибли три человекаВ Чечне машина сорвалась в пропасть: погибли три человека
Пропустившего подругу через мясорубку пермяка приговорили к 11 годам колонииПропустившего подругу через мясорубку пермяка приговорили к 11 годам колонии

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 825


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru