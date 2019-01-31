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На северо-востоке Китая при взрыве в отеле погибли 2 человека
31.1.2019 14:46
Фото: newsvo.ru
По меньшей мере два человека стали жертвами взрыва, который произошел в отеле на северо-востоке Китая.
В полиции пока не комментируют ход расследования, начатого по факту инцидента. Однако в местных СМИ появились сообщения о задержании подозреваемого.
Как сообщается на информационном портале Sina, взрыв прогремел в одной из гостиниц китайского города Дуннин, который находится в северо-восточной части КНР. Со ссылкой на источники в местной полиции уточняется, что ЧП случилось примерно в три часа ночи (22 часа по Москве).
В результате инцидента погибли два человека, еще два с ранениями были экстренно госпитализированы.
Сведений о том, что могло стать причиной взрыва, полицейские пока не озвучивали. Известно лишь о начале расследования, в рамках которого уже задержали одного человека.
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