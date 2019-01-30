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В Москву вернулся таинственный Boeing 777, летавший в Венесуэлу
14:00
Фото: pinimg.com
Во Внуково возвратился самолет Boeing 777, совершавший рейс в Каракас, передают российские СМИ.
Как указано на портале авиакомпании Nordwind Airlines, воздушное судно в минувший понедельник, 28 января, из Москвы вылетало в столицу Венесуэлы.
Сегодня лайнер, выполнявший рейс номер N4-802, возвратился из Каракаса, успешно совершив посадку в аэропорту Внуково.
Факт приземления этого воздушного судна также подтверждается данными соответствующих сервисов трекинга. В частности, на портале FlightRadar24 указано, что Boeing с регистрационным номером VP-BJG совершил взлет в международном аэропорту им. Симона Боливара, который находится близ Каракаса. Продолжительность перелета составила примерно одиннадцать с половиной часов. В результате самолет сел во Внуково в 11:21 по московскому времени.
Что или кто могло находиться на борту этого самолета, остается неизвестным.
Ранее Национальная ассамблея Венесуэлы, возглавляемая Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом Венесуэлы, объявила о вероятных попытках вывоза из страны до двадцати тонн золота из запасов Цетробанка. Лидер оппозиции при этом говорил о самолете, который прибыл в Каракас из Москвы.
Прокомментировав информацию, распространившуюся в СМИ, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что не располагает информацией о планах Москвы вывозить золотые запасы Нацбанка Венесуэлы. При этом пресс-секретарь президента России также не стал говорить о самолете, который взял курс на Каракас.
Посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса накануне заявил о том, что власти Венесуэлы не располагают сведениями о прибытии самолета из РФ. Иностранный дипломат говорил об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва".
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