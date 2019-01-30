Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Забайкалье у более 90% заболевших выявили «свиной грипп»

30.1.2019 19:28

Фото: agregator.pro



В Забайкалье нарастает эпидемия гриппа и ОРВИ, передает агентство "Интерфакс".



Как рассказали представители краевой клинической инфекционной больницы, у подавляющего большинства пациентов выявили вирус "свиного гриппа".



На территории Забайкальского края в настоящее время лютует грипп А, штамм H1N1, отмечают специалисты. По совокупному населению региона его обнаружили у 94% от общего числа пациентов.



Комментируя нарастающую в Чите эпидемию гриппа и ОРВИ, медики рассказали, что у них уже имеются нужные знания и необходимые лекарства. В ходе пандемии, зафиксированной в 2009 году, в крае смогли успешно наработать опыт эффективного лечения данной разновидности гриппа. Сейчас врачи применяют полученные знания на практике.



Напомним, десять лет назад в Забайкалье зарегистрировали масштабное заражение вирусом "свиного гриппа" H1N1. Край стал первым регионом России, где это произошло.



В пресс-релизе отмечается, что те, кто своевременно поставил прививку от гриппа, болеют в более легкой форме и практически застрахованы от осложнений. Забайкальские медики констатируют, что 90% пациентов, попавших в больницу, "к сожалению, не получали вакцину".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 166

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.1.2019 16:31 Ученые: кошачьи паразиты способны провоцировать развитие шизофрении у людей

Ученые: кошачьи паразиты способны провоцировать развитие шизофрении у людей 30.1.2019 12:56 В Париже официально дан старт Международному году таблицы Менделеева

В Париже официально дан старт Международному году таблицы Менделеева 30.1.2019 07:01 Эксперты назвали самые безопасные страны мира

Эксперты назвали самые безопасные страны мира 29.1.2019 12:45 Замглавы «Росгеологии» снят с поста после публикации скандального видео

Замглавы «Росгеологии» снят с поста после публикации скандального видео 29.1.2019 12:16 В Китае казнен водитель, умышленно направивший джип в толпу