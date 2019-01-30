|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Забайкалье у более 90% заболевших выявили «свиной грипп»
30.1.2019 19:28
Фото: agregator.pro
В Забайкалье нарастает эпидемия гриппа и ОРВИ, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали представители краевой клинической инфекционной больницы, у подавляющего большинства пациентов выявили вирус "свиного гриппа".
На территории Забайкальского края в настоящее время лютует грипп А, штамм H1N1, отмечают специалисты. По совокупному населению региона его обнаружили у 94% от общего числа пациентов.
Комментируя нарастающую в Чите эпидемию гриппа и ОРВИ, медики рассказали, что у них уже имеются нужные знания и необходимые лекарства. В ходе пандемии, зафиксированной в 2009 году, в крае смогли успешно наработать опыт эффективного лечения данной разновидности гриппа. Сейчас врачи применяют полученные знания на практике.
Напомним, десять лет назад в Забайкалье зарегистрировали масштабное заражение вирусом "свиного гриппа" H1N1. Край стал первым регионом России, где это произошло.
В пресс-релизе отмечается, что те, кто своевременно поставил прививку от гриппа, болеют в более легкой форме и практически застрахованы от осложнений. Забайкальские медики констатируют, что 90% пациентов, попавших в больницу, "к сожалению, не получали вакцину".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|