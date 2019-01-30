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В Петербурге по подозрению в убийстве задержали титулованного украинского кикбоксера


30.1.2019 15:32
В Петербурге по подозрению в убийстве задержали титулованного украинского кикбоксераФото: vk.me

В Северной столице задержан находившийся в международном розыске с конца 2017 года мастер боевых искусств Вадим Оленчик. Операция проводилась сотрудниками Интерпола.

Как передает "Интерфакс", молодого человека, являющегося гражданином Украины, подозревают в убийстве знакомого. Мотивом преступления стало желание украсть автомобиль жертвы.

Преступления, к которым, по версии правоохранителей, может быть причастен Вадим Оленчик, были совершены в Киеве. После того, как украинский гражданин 1995 г.р. скрылся от следствия, его объявили в международный розыск. Украинские правоохранители полагают, что Оленчик совершил умышленное убийство и незаконное завладение чужим автотранспортом. Жертвой преступления стал знакомый Оленчика. Уточняется, что в розыск его объявили в конце 2017 года.

После задержания Оленчика доставили в дежурную часть ОМВД по Курортному району Северной столицы. Российские правоохранители уже сообщили украинским коллегам о поиске подозреваемого, отметил источник в полиции Северной столицы.

Агентство отмечает, что официального подтверждения сведений о задержании титулованного бойца (Оленчик два раза становился чемпионом мира по кикбоксингу, побеждал на европейских и украинских турнирах по тайскому боксу) пока не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 297

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