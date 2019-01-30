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Пропустившего подругу через мясорубку пермяка приговорили к 11 годам колонии
30.1.2019 11:19
Фото: vk.me
В Пермском край вынесли приговор по громкому делу об убийстве 27-летней жительницы города Губаха.
Приятель погибшей, расправившись со своей жертвой, перемолол ее расчлененные останки в мясорубке.
Согласно вынесенному приговору, 36-летний житель Губахи был признан виновным и ближайшие одиннадцать лет ему предстоит провести в колонии строгого режима.
ЧП случилось в июле прошлого года. В экстренные службы обратился отец жительницы Прикамья, когда не смог связаться с дочерью. По словам мужчины, она направлялась в краевой центр в компании своего парня, но пропала. Позднее выяснилось, что спутник пропавшей женщины прибыл в Пермь один. Молодой человек первоначально заявлял о том, что высадил подругу на территории Мотовилихинского района Перми и больше ее не видел. Однако позже мужчина начал давать признательные показания. По его словам, еще в Губахе он убил потерпевшую в ходе ссоры, разыгравшейся в его квартире.
Намереваясь скрыть содеянное, убийца решил избавиться от тела чудовищным способом. Расчленив тело жертвы, он выбросил кости в реку, а остальное пропустил через мясорубку. Измельченные останки душегуб смыл в унитазе.
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