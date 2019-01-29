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Житель Ярославля расстрелял искавших кота соседей, приняв их за наркоторговцев
29.1.2019 21:23
Фото: rl0.ru
Полиция Ярославля выясняет обстоятельства ЧП, в результате которого пострадали двое местных жителей.
По данным РИА Новости, в мужчину и его сына-подростка выстрелил из газового пистолета сосед. Подозреваемый заявил, что принял их за наркоторговцев.
Житель Ярославля выстрелил из газового пистолета в собственного соседа и его 17-летнего сына, когда те ходили по подъезду в поисках кота, приняв их за "закладчиков". ЧП случилось в одном из домов по улице Папанина.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело, заявили официальные представители регионального СУ СКР.
В ведомстве отметили, что раненым причинен тяжкий вред здоровью. Как заявил злоумышленник, он заподозрил, что потерпевшие прячут в подъезде наркотики. Мужчина задержан, расследование продолжается.
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