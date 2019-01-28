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В Сочи экстренно сел лайнер, на котором избили стюардессу
17:35
Фото: photoshare.ru
В Сочи экстренно приземлился лайнер авиакомпании "Россия", передает агентство "Интерфакс".
Причиной незапланированной посадки стало нападение одного из пассажиров на стюардессу. После того, как мужчина накинулся на нее с кулаками, девушке потребовалась медицинская помощь.
В Сочи совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Петербурга в турецкую Анталию. Экипаж принял решение о приземлении после того, как на стюардессу напал один из пассажиров. Как передает агентство со ссылкой на информированный источник, сотруднице авиакомпании после ЧП потребовалась помощь врачей.
В целях оказания помощи стюардессе командир экипажа запросил о посадке в Сочи. Сведений о состоянии избитой девушки пока не поступало. Известно лишь, что сейчас ее осматривают медики.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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