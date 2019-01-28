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В Приморье годовалый ребенок попал в реанимацию с отравлением гашишем
14:41
Фото: vk.me
В одну из больниц города Владивостока экстренно доставили годовалую девочку с отравлением наркотическими веществами.
Как передает РИА Новости, родители ребенка оставили в комнате пакет с гашишем.
По факту случившегося уже проводят проверку правоохранительные органы. Как рассказали в полицейском главке по Приморскому краю, сигнал в дежурную часть поступил от сотрудников медицинского учреждения. Врачи сообщили, что в отделении реанимации доставлена девочка в возрасте 1,2 года. У маленькой пациентки диагностировали "отравление наркотическим веществом".
К настоящему времени уже установлено, что в гости к родителям девочки пришли их друзья. Компания распивала слабоалкогольные напитки, а позже решила употребить наркотики растительного происхождения, выйдя для этого на балкон.
Возвратившись в комнату, мать девочки увидела, что ребенок взял в руки пакет из-под гашишного масла, принесенный одним из гостей. Вскоре самочувствие малышки резко ухудшилось. К счастью, после оказания медицинской помощи здоровью девочки уже ничего не угрожает, отметили представители краевого ГУ МВД.
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