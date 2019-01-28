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В Омске 25-летний спортсмен умер перед любительским матчем по флорболу
13:40
Фото: livejournal.com
В Омске правоохранительные органы приступили к проверке по факту внезапной смерти молодого спортсмена.
Участник любительского матча по флорболу скончался во время разминки.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Омской области, трагедия случилась в минувшие выходные в спортзале спорткомплекса "Юность". Двадцатипятилетний спортсмен, прибывший для участия в любительском матче по флорболу, скоропостижно скончался, когда проводилась разминка перед игрой.
Согласно предварительным выводам специалистов, причиной смерти молодого спортсмена могла стать острая сердечная недостаточность.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела вынесут позже, в зависимости от результатов проверки, отметили представители ведомства.
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