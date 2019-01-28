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Власти Мальдив после гибели пяти иностранцев намерены проверить все курорты страны
11:39
Фото: kievsmi.net
На Мальдивах после гибели нескольких иностранцев проведут тщательную проверку на всех курортах, передает РИА Новости.
Специалисты проанализируют, насколько соблюдаются правила безопасного отдыха на воде и пожарная безопасность.
Администрация островов объявила о начале проверок, которые было решено провести после гибели нескольких иностранцев. С начала этого года на курортах республики утонули пятеро приезжих, в том числе, туристка из России. Сорокалетняя женщина погибла во время подводного плавания. Местные власти, подтвердив смерть гражданки РФ, до сих пор не сообщили, где именно и по какой причине могла произойти трагедия.
Кроме того, за последний месяц на Мальдивах погибли в воде 66-летний турист из Южной Кореи и 84-летний чех, а также молодожены из Филиппин. Пара приехала на острова в свадебное путешествие. О их гибели известно, что супруги попали в очень сильное течение у берегов острова Диффуши, который оказался тогда во власти северо-восточного муссона.
Согласно официальной статистике, в течение 2018 года на архипелаге утонул 31 человек.
Кроме того, в январе на различных курортах Мальдивских островов зафиксированы пожары, в частности, уничтожившие семь вилл и ресторан. После случившегося один из наиболее фешенебельных туристических объектов страны, расположенный на атолле Северный Мале, пришлось закрыть на неопределенный срок.
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