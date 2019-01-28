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В Москве скончался девятиклассник, которого подожгли в подъезде


28.1.2019 22:19
В Москве скончался девятиклассник, которого подожгли в подъездеФото: vk.me

В одной из больниц столицы, несмотря на все усилия врачей, сегодня умер 15-летний мальчик, которого несколько дней назад облили керосином и подожгли в подъезде дома.

Причиной смерти ученика девятого класса стали тяжелые ожоги 98% тела, передает ТАСС.

Врачам не удалось спасти юношу, который был экстренно доставлен в конце прошлой недели. В момент поступления у школьника диагностировали ожоги 3-ей и 4-ой степени 98% поверхности тела и повреждения дыхательных путей, а также отравление продуктами горения. Девятиклассник успел рассказать, что его облили жидкостью и подожгли неизвестные злоумышленники.

По факту случившегося следственные органы Москвы уже возбудили уголовное дело. В ходе осмотра подъезда была найдена пустая канистра. Судя по характерному запаху, в ней ранее находился керосин.

Согласно материалам уголовного дела, в момент ЧП 15-летний юноша проводил время в подъезде в компании двух сверстников.

Как передает агентство "Интерфакс", суд взял под стражу подростка, который был задержан по подозрению в поджоге сверстника. По словам официального представителя столичного ГСУ СКР Юлии Ивановой, предстоит определить все обстоятельства трагедии. Следствие рассматривает ряд версий, включая случайное возгорание одежды погибшего подростка из-за баловства с огнем, а также преступный умысел.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 371

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