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Мишеля Леграна будут отпевать в православном Соборе Святого Александра Невского в Париже
28.1.2019 21:18
Фото: cloudfront.net
Отпевание выдающегося композитора Мишеля Леграна будет проходить в православном соборе Святого Александра Невского в Париже. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что информация поступила от служителей храма.
Всемирно известный французский композитор, пианист и певец скончался в минувшие выходные. Мишелю Леграну было восемьдесят шесть лет.
Отпевание Мишеля Леграна намечено на пятницу, оно начнется в 11.30. Служитель православного храма отметил, что в собор сейчас звонят множество людей. Сотни поклонников творчества трехкратного лауреата кинопремии "Оскар" хотели прийти, чтобы проститься со звездой.
Родственники покойного пока не давали каких-либо конкретных распоряжений о формате церемонии. Предположительно, доступ на таинство предстоит координировать представителям похоронного агентства. Возможно, в первую очередь это будут члены семьи и близкие Мишеля Леграна, уточнил служитель. Все съемки и интервью будут проходить уже за пределами территории церкви, пояснил представитель православного собора.
В храме также напомнили, что именно в соборе Легран несколько лет назад обвенчался с французской актрисой русского происхождения Машей Мериль, урожденной княжной Гагариной. Мишель Легран не входил в число прихожан, которые посещают храм каждые выходные. Однако его семья всегда появлялась в соборе на наиболее важных событиях.
Православный собор Святого Александра Невского был возведен в XIX веке на пожертвования россиян. В этом храме, который находится на улице Дарю (VIII округ французской столицы) в прошлом отпевали Ивана Тургенева, Федора Шаляпина, Булата Окуджаву.
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