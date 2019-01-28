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В Казани таксист расстрелял ругавшихся с ним пассажиров
28.1.2019 13:48
Фото: rl0.ru
Правоохранительные органы Татарстана выясняют обстоятельства стрельбы на парковке торгового комплекса "Леруа Мерлен" в Казани, передают российские СМИ.
По предварительным данным, причиной инцидента мог стать конфликт таксиста с клиентами.
Со ссылкой на представителей регионального главка МВД уточняется, что инцидент произошел на территории Ново-Савиновского района Казани в минувшее воскресенье, 27 января, примерно в 16 часов. Водитель такси открыл стрельбы из пневматического пистолета на парковке "Леруа Мерлен".
Как полагают следователи, причиной ЧП стал конфликт между водителем такси и его клиентами. В результате один из пассажиров был травмирован и доставлен в больницу с ранением шеи. В момент поступления медики оценивали его состояние как удовлетворительное. По данным Минздрава республики, от госпитализации пострадавший отказался.
Отмечается, что прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции доставили в отдел всех участников конфликта. Оружие при этом обнаружить не удалось.
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