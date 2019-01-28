|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ИГ заявило о причастности к теракту на юге Филиппин
28.1.2019 12:49
Фото: achtungpartisanen.ru
Боевики запрещенного в нашей стране "Исламского государства" (ИГ) объявили о своей причастности к взрывам на юге Филиппин.
Как сообщает ТАСС, в результате теракта у церкви погибли двадцать человек, ранения получили более ста.
Ответственность за два взрыва, прогремевшие в минувшее воскресенье, 27 января, около католической церкви в городе Холо (провинция Сулу на юге страны), взяли на себя представители "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки официально запрещена в РФ и ряде других стран).
Ранее Reuters сообщило о ЧП, которое случилось практически сразу после мессы около кафедрального собора в городе Холо. Со ссылкой на источники в руководстве провинция Сулу отмечалось, что взрывы прогремели около 8 часов утра по местному времени (3 часа ночи по Москве).
Российские дипломаты, прокомментировав случившееся в провинции Сулу, отметили, что граждан РФ среди пострадавших нет. Представители посольства РФ отметили, что в этом регионе Филиппин еще с прошлого года фактически действует военное положение. Поэтому россиянам в прошлом уже официально рекомендовали не ездить в провинцию Сулу из соображений безопасности.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|