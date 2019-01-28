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ИГ заявило о причастности к теракту на юге Филиппин


28.1.2019 12:49
ИГ заявило о причастности к теракту на юге Филиппин Фото: achtungpartisanen.ru

Боевики запрещенного в нашей стране "Исламского государства" (ИГ) объявили о своей причастности к взрывам на юге Филиппин.

Как сообщает ТАСС, в результате теракта у церкви погибли двадцать человек, ранения получили более ста.

Ответственность за два взрыва, прогремевшие в минувшее воскресенье, 27 января, около католической церкви в городе Холо (провинция Сулу на юге страны), взяли на себя представители "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической группировки официально запрещена в РФ и ряде других стран).

Ранее Reuters сообщило о ЧП, которое случилось практически сразу после мессы около кафедрального собора в городе Холо. Со ссылкой на источники в руководстве провинция Сулу отмечалось, что взрывы прогремели около 8 часов утра по местному времени (3 часа ночи по Москве).

Российские дипломаты, прокомментировав случившееся в провинции Сулу, отметили, что граждан РФ среди пострадавших нет. Представители посольства РФ отметили, что в этом регионе Филиппин еще с прошлого года фактически действует военное положение. Поэтому россиянам в прошлом уже официально рекомендовали не ездить в провинцию Сулу из соображений безопасности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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