|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Психически больную жительницу Кузбасса подозревают в убийстве 15-летней дочери
12:12
Фото: vk.me
Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели пятнадцатилетней девушки, передает агентство "Интерфакс".
Предположительно, убить дочь могла мать, страдающая от расстройства психики.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Сигнал в правоохранительные органы поступил от одноклассников погибшей девочки. В минувший четверг, 24 января, школьные друзья пришли ее навестить, однако им не открыли дверь. Попытавшись заглянуть в квартиру через окно, ребята увидели мать одноклассницы.
По словам подростков, в тот момент женщина хаотично перемещалась по помещению. Она бесцельно ходила из угла в угол комнаты и выглядела довольно странно, поэтому школьники приняли решение сломать дверь. Оказавшись в квартире, ребята увидели, что одежда и руки матери их подруги испачканы кровью. Подростки незамедлительно обратились за помощью ко взрослым. Спустя некоторое время в ходе осмотра дома был найден труп девочки. Тело с явными признаками насильственной смерти лежало на кровати.
Установлено, что 35-летняя мать погибшей девочки, у которой в прошлом диагностировали расстройство психики, стояла на соответствующем учете. Насколько она адекватна, предстоит установить специалистам в ходе психолого-психиатрической экспертизы, которую уже назначили в рамках расследования данного уголовного дела.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|