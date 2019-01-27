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Психически больную жительницу Кузбасса подозревают в убийстве 15-летней дочери


12:12
Психически больную жительницу Кузбасса подозревают в убийстве 15-летней дочериФото: vk.me

Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту гибели пятнадцатилетней девушки, передает агентство "Интерфакс".

Предположительно, убить дочь могла мать, страдающая от расстройства психики.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по результатам доследственной проверки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Сигнал в правоохранительные органы поступил от одноклассников погибшей девочки. В минувший четверг, 24 января, школьные друзья пришли ее навестить, однако им не открыли дверь. Попытавшись заглянуть в квартиру через окно, ребята увидели мать одноклассницы.

По словам подростков, в тот момент женщина хаотично перемещалась по помещению. Она бесцельно ходила из угла в угол комнаты и выглядела довольно странно, поэтому школьники приняли решение сломать дверь. Оказавшись в квартире, ребята увидели, что одежда и руки матери их подруги испачканы кровью. Подростки незамедлительно обратились за помощью ко взрослым. Спустя некоторое время в ходе осмотра дома был найден труп девочки. Тело с явными признаками насильственной смерти лежало на кровати.

Установлено, что 35-летняя мать погибшей девочки, у которой в прошлом диагностировали расстройство психики, стояла на соответствующем учете. Насколько она адекватна, предстоит установить специалистам в ходе психолого-психиатрической экспертизы, которую уже назначили в рамках расследования данного уголовного дела.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 350

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