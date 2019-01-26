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Под рухнувшими в Гааге домами могут быть люди
19:35
Фото: livejournal.com
В Гааге прогремел взрыв, в результате которого обрушились три жилых здания, передает РИА Новости.
Согласно предварительно полученным сведениям, причиной ЧП могла стать утечка бытового газа.
Как сообщает RTL Niuews, на месте происшествия уже осуществляется поисково-спасательная операция. Предположительно, под фрагментами рухнувших конструкций есть люди, количество которых устанавливается.
Информации о пострадавших из официальных источников пока не поступало. Сведения уточняются.
По данным ряда европейских СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб Нидерландов, поисковая операция осложняется из-за угрозы повторного взрыва. По той же причине сейчас эвакуируют жителей близлежащих зданий.
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