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Хачапури признали культурным памятником
27.1.2019 15:45
Фото: yandex.net
В Грузии объявили памятником культурного наследия традиционное блюдо хачапури, передает агентство "Интерфакс".
Соответствующее распоряжение уже подписал глава Национального агентства по охране культурного наследия Николоз Антидзе.
Как сообщается на официальном портале ведомства, признание традиции печь хачапури памятником нематериального культурного наследия Грузии можно рассматривать как механизм ее охраны. Подчеркивается важность популяризации этого грузинского блюда, чтобы его узнавали на международном уровне.
Законопроект по защите торгового наименования "хачапури" был разработан Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии еще в 2010 году. Вскоре после этого на мучное изделие с начинкой из сыра и яйца, а также ряд других блюд был оформлен патент.
На сегодняшний день существует множество вариантов приготовления хачапури - аджарский, гурийский, имретинский и мегрельский, а также другие. В Аджарии, например, хачапури выпекают в форме лодочки, заливая яйцом, а в других регионах страны более распространены круглые или даже напоминающие по виду чебуреки. Имеются различия и в составе начинки, в частности, в рачинские хачапури кладут фасоль с беконом.
В прошлом статус нематериального памятника культуры в Грузии уже получило традиционное застолье - "супра", полифоническое пение, отшлифованное в течение веков искусство выдерживать вино в больших размеров сосудах из глины (квеври), народная медицина, все три вида алфавита и борьба "чидаоба".
Ранее список наследия ЮНЕСКО пополнило искусство приготовления неаполитанской пиццы, а после того, как президент Франции предложил дать такой статус багету, представители думской фракции ЛДПР заявили о том, что культурным достоянием надо считать и блины с пельменями.
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