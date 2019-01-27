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В Кузбассе при столкновении иномарки и грузовика погибли двое мужчин


27.1.2019 13:39
В Кузбассе при столкновении иномарки и грузовика погибли двое мужчинФото: livejournal.com

Правоохранительные органы Кемеровской области выясняют обстоятельства смертельной дорожной аварии, жертвами которой стали двое мужчин, 69 и 39 лет. Погибшие находились в машине марки Mitsubishi Fuso, которая столкнулась с грузовым автомобилем КамАЗ.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителей регионального полицейского главка, ДТП случилось в ночь на субботу, 26 января, примерно в 00:55 по местному времени. В ходе предварительного разбирательства установлено, что 39-летний водитель Mitsubishi Fuso, двигавшийся в сторону Кемерова, допустил выезд на полосу встречного движения. Там в его машину врезался КамАЗ.

Водитель иномарки, как и его 69-летний пассажир, погибли на месте от полученных повреждений.

Уточняется, что авария произошла на 302-м км трассы Р-255 "Сибирь", неподалеку от населенного пункта Лапичево. Правоохранители продолжают работу по выяснению всех обстоятельств трагедии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 379

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